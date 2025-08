LIVE Cobolli-Marozsan 6-2 1-2 ATP Toronto 2025 in DIRETTA | serve prima il magiaro nel 2° set

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 2-2 Super game di Cobolli, soprattutto quel vincente sullo 0-15. 40-15 In rete il controbalzo di dritto di Marozsan che poi si lamenta verso l'angolo. 30-15 Servizio vincente. 15-15 E allora pauroso vincente sulla riga di dritto anomalo! 0-15 Cambiata la partita, o comunque il magiaro ha iniziato a rispondere. 1-2 A quindici Marozsan. 40-15 Vincente il dritto di Cobolli. 40-0 Servizio e dritto Marozsan. 30-0 Largo il dritto difensivo del romano. 15-0 Slice vincente di Marozsan. 1-1 Di nuovo in rete il dritto di Marozsan! Bravissimo l'azzurro a vertere sempre gli scambi lì! A-40 Sbaglia anche di rovescio il magiaro.

