LIVE Cobolli-Marozsan 4-2 ATP Toronto 2025 in DIRETTA | un break per il romano!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 30-40 Non passa con il rovescio stretto Cobolli. Ne resta solo una. 15-40 Seconda lunga di metri! 15-30 Stavolta è l’errore di rovescio del romano a giungere. 0-30 Doppio fallo. Seconda 0-15 C’è aria di break. gratuito al terzo colpo di Marozsan. Con il dritto. 2-4 Prima vincente, diciamo così.. 40-0 Terza seconda, terzo errore di fila. 30-0 La seconda era aggressiva, ma Marozsan non ha risposto neanche di rovescio. 15-0 Non risponde di dritto Marozsan, giĂ un bel po’ di gratuiti del magiaro! 3-2 A trenta Marozsan. 40-30 Sbaglia con il dritto Marozsan. 40-15 Non risponde di dritto sulla seconda il romano. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Cobolli-Marozsan 4-2, ATP Toronto 2025 in DIRETTA: un break per il romano!

