LIVE – Castel Di Sangro | Marianucci Beukema Lucca e Rrahmani in piazza

Inizia l’evento, salgono sul palco Lucca, Rrahmani, Beukema e Marianucci.  Terzo giorno di ritiro per il Napoli di Antonio Conte a Castel Di Sangro. Luca Marianucci, Sam Beukema, Amir Rrahamani e Lorenzo Lucca risponderanno alle domande dei tifosi direttamente dal palco di Piazza Plebiscito a Castel Di Sangro. Di seguito il live testuale:. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it © Spazionapoli.it - LIVE – Castel Di Sangro: Marianucci, Beukema, Lucca e Rrahmani in piazza

In questa notizia si parla di: castel - sangro - marianucci - beukema

Quattro azzurri pronti a scendere in piazza a Castel di Sangro per rispondere dal vivo alle curiositĂ dei tifosi! ? Fai anche tu una domanda. Le migliori saranno lette da Decibel Bellini stasera! Potrai seguire la diretta dalle ore 20:00 sul nostro canale You Vai su X

Allenamento mattutino per il Napoli a Castel di Sangro nel giorno del compleanno di Antonio Conte Vai su Facebook

Beukema, Lucca, Rrahmani e Marianucci rispondono ai tifosi in piazza a Castel di Sangro | DIRETTA VIDEO - Gentili lettrici e lettori di CalcioNapoli24, vi diamo il benvenuto alla diretta video dell'incontro a Piazza del Plebiscito per i giocato ... msn.com scrive

Ritiro Castel di Sangro Napoli, giorno 3: allenamento pomeridiano dalle 18.15 | DIRETTA VIDEO - Gentili lettrici e lettori di CalcioNapoli24, vi diamo il benvenuto alla diretta video del quinto allenamento del Napoli di Antonio Conte ... Lo riporta msn.com