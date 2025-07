LIVE Arnaldi-Zverev ATP Toronto 2025 in DIRETTA | giocatori in campo!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI MUSETTI-MICHELSEN DALLE 18.30 01:05 Giocatori in campo! 00:40 Circa 20? e vi racconteremo punto dopo punto la partita tra Matteo Arnaldi e Alexander Zverev! 21:15 Michelsen b. Musetti! Ricordiamo che Arnaldi e Zverev giocheranno alle 01 sul Centrale! Buon pomeriggio amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE dell’attesissima sfida notturna tra Matteo ARNALDI e Alexander Zverev, c’è odore d’impresa nella notte del Masters 1000 di Toronto 2025! L’azzurro ha sfruttato la sconfitta di Joao Fonseca, che si pensava potesse sbarrargli la strada al 2° turno, ma che si è invece scontrato contro l’australiano Tristan Schoolkate! Quest’ultimo poi è stato regolato dall’azzurro, che può quindi iniziare la difesa dei 400 punti in scadenza dal 2024, quando a Montreal si era addirittura issato fino in semifinale! Di fronte c’è però quasi subito la testa di serie numero uno Alexander Zverev, che non può però fare paura visto quanto espresso di recente. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Arnaldi-Zverev, ATP Toronto 2025 in DIRETTA: giocatori in campo!

In questa notizia si parla di: diretta - giocatori - campo - arnaldi

LIVE Passaro-Khachanov, ATP Roma 2025 in DIRETTA: giocatori in campo! Impresa possibile per l’azzurro! - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Giocatori in campo! 17:02 Il perugino oggi può fare l’impresa: servirà una prestazione perfetta contro il due volte semifinalista Slam Karen Khachanov.

LIVE Musetti-Medvedev, ATP Roma 2025 in DIRETTA: giocatori in campo! Azzurro favorito per sfatare anche il tabĂą russo - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-15 Stavolta si ferma sul nastro il tentativo di meraviglia lungoriga di Musetti.

LIVE Berrettini-Fearnley, ATP Roma 2025 in DIRETTA: giocatori in campo, l’esordio al Foro nasconde insidie! - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11:01 Boato del Campo Centrale del Foro Italico per ammirare nuovamente in campo Matteo Berrettini! Giocatori in campo! LA DIRETTA LIVE DI SINNER-NAVONE DALLE 19.

DIRETTA LIVE - Lorenzo Sonego e Matteo Arnaldi si sfidano in un derby che vale gli ottavi del ricco e prestigioso ATP 500 di Washington DC! Vai su Facebook

LIVE Arnaldi-Sonego 7-5, 7-5, ATP Washington 2025 in DIRETTA: due set paurosamente identici, ligure in ottavi!; Wimbledon in diretta. Musetti subito fuori: “Ho avuto un virus intestinale”. Impresa Cocciaretto; Arnaldi ai quarti: Tiafoe battuto in due set.

Atp Toronto 2025, oggi in campo Musetti e Arnaldi: orario, dove vederlo in tv - Al torneo Atp Toronto 2025 oggi, martedì 29 luglio, scendono in campo Lorenzo Musetti e Matteo Arnaldi. Si legge su msn.com

Italiani in campo giovedì 24 luglio: a Washington Italia-USA con Arnaldi-Fritz e Cobolli-Tiafoe. Darderi cerca la semifinale a Umago - Italiani | Luciano ha allungato a 12 la serie di stagioni consecutive con un italiano nei quarti a Umago. Da ubitennis.com