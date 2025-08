LIVE Arnaldi-Zverev 7-6 3-6 ATP Toronto 2025 in DIRETTA | il tedesco porta il match al 3° set

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI MUSETTI-MICHELSEN Arnaldi-Zverev 7-6(5), 3-6! Due ore di gioco superate da pochi istanti, si decide tutto al 3° set! 40-0 Tre palle set Zverev. 30-0 Servizio vincente. 15-0 Scambio lungo, lo risolve col rovescio lungoriga Zverev. 3-5 A zero stavolta il ligure! 40-0 Prima vincente, non complichiamoci anche questo Matteo! 30-0 Dritto vincente andando indietro. 15-0 Sbaglia di dritto il tedesco. 2-5 Meno un game dal terzo set Zverev. 40-0 Servizio, rovescio e volèe comoda in campo Zverev. 30-0 Servizio e rovescio. 15-0 Servizio e addirittura rovescio al volo. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Arnaldi-Zverev 7-6, 3-6, ATP Toronto 2025 in DIRETTA: il tedesco porta il match al 3° set

Debutto vincente per Arnaldi a Toronto Shoolkate si arrende in tre set 6-3, 3-6, 6-3, al terzo turno Matteo affronterĂ Zverev Vai su Facebook

