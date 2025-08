CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI MUSETTI-MICHELSEN 2-3 Ci voleva per forza di cose anche lo zampino del ligure, che con il doppio fallo consegna il break a Zverev. 15-40 Inside in e dritto al volo, ci riprova: due palle break, altre due. 15-30 Il rovescio lungoriga in corsa dĂ il quindici a Zverev. 15-15 Prima vincente. 0-15 Esce dallo scambio con la smorzata in rete Arnaldi. 2-2 Ace. In un amen Zverev. 40-0 Altra prima vincente. 30-0 Prima e dritto. 15-0 Servizio vincente. 2-1 LA PRIMA! Che game ha salvato il ligure, diciamo che il tedesco se lo è salvato da solo quasi. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Arnaldi-Zverev 7-6, 3-6, 2-3, ATP Toronto 2025 in DIRETTA: break del tedesco nel 3° set