40-40 AAACCCCEE! Fa malissimo al rivale! 40-A Beh, nuovo scambio lungo, nuovo dritto sulla riga a occhi chiusi Zverev. 40-40 Il tedesco dimostra di essere un clamoroso non-vincente. Smash comodo lo tira dov'era il ligure, che stava per soccombere all'ennesima ottima accelerazione di dritto del tedesco, che però proprio non riesce a riprendersi dal momentaccio a livello mentale. 30-40 Gratuito di rovescio Zverev. 15-40 Scambio molto lungo, chiude gli occhi e spara un clamoroso cross di dritto che balza sull'incrocio delle righe.

LIVE Arnaldi-Zverev 7-6, 3-6, 1-1, ATP Toronto 2025 in DIRETTA: il tedesco porta il match al 3° set