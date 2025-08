LIVE Arnaldi-Zverev 7-6 0-1 ATP Toronto 2025 in DIRETTA | dopo 90? di gioco è finito il 1° set

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI MUSETTI-MICHELSEN 15-0 Grandissimo recupero del tedesco. 0-2 Break inevitabile, vince addirittura un quindici a pittino Zverev. 0-40 Lungo il dritto del ligure, ma è palese l’epilogo di questo sprazzo di partita. Arnaldi era 0-30 con il tedesco in difficoltà e non ha tenuto in campo due colpi che si potevano tenere. 0-30 Non passa la smorzata di Arnaldi. Quel gioco sa già di occasione mancata. 0-15 Con il rovescio Zverev. 0-1 Ora c’è da rincorrere nel 2° set. 40-30 Purtroppo questo gioco sa già di occasione mancata. Lungo il rovescio difensivo. 🔗 Leggi su Oasport.it

