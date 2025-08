LIVE Arnaldi-Zverev 5-4 ATP Toronto 2025 in DIRETTA | incredibile azzurro avanti nel 1° set

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI MUSETTI-MICHELSEN 30-40 CLAMOROSOOOO errore da capostazione di Zverev, volèe comodissima messa nel sacco! Attenzione, palla set! 30-30 Servizio vincente. 15-30 SUPER risposta e aggressione successiva con il rovescio! 15-15 Prima vincente Zverev. 0-15 Passa di rovescio Arnaldi!!! 5-4 Sogniamo o siamo desti? Ligure davanti nel primo set! 40-0 Servizio vincente! 30-0 Un chilometro out il dritto difensivo del tedesco! 15-0 Non risponde di rovescio Zverev, mamma mia! 4-4 GRATUITOOOO! Di rovescio. Un’ora di gioco! Siamo pari! Incredibile il tedesco! Ăą40-A Doppio fallo!!! Palla break!!! 40-40 Non esce bene dal servizio il tedesco e sbaglia di rovescio. 🔗 Leggi su Oasport.it

