CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI MUSETTI-MICHELSEN 2-4 Conferma il break Zverev. 40-0 Altra prima, altro punto. 30-0 Prima vincente. 15-0 Servizio e dritto sulla riga. 2-3 Suicidio: doppio fallo, secondo del game. Break, l’azzurro si era salvato dallo 15-40 e aveva avuto un paio di palle del game. 40-A Incredibile mancata chiusura di Arnaldi dopo la prima alla T. Bastava alzare lo sguardo. Bravo Zverev a proporre un passante ma poi la volèe parata in rete. NO! 40-40 Palla corta vincente! Che carattere, che coraggio! 40-A Lungo il lob di rovescio disperato, recupero a segno di Zverev che ha letto bene la smorzata. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Arnaldi-Zverev 2-4, ATP Toronto 2025 in DIRETTA: break del tedesco