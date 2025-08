L'Italia lancerà aiuti umanitari nella Striscia di Gaza dal 9 agosto | l'annuncio del ministro Crosetto

A quasi due anni dall'inizio dell’invasione militare israeliana su Gaza, l'Italia avvia una missione militare per il lancio aereo di aiuti umanitari. Il primo aviolancio è previsto per il prossimo 9 agosto, in coordinamento con la Giordania. Ecco cosa ha detto il ministro Crosetto. 🔗 Leggi su Fanpage.it

