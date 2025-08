Attimi di tensione in Cisgiordania per l’inviata Rai Lucia Goracci e il suo operatore Ivo Bonato, aggrediti il 29 luglio mentre realizzavano un servizio nei pressi dell’insediamento israeliano di Carmel, a sud di Hebron. Durante un collegamento in diretta con il Tg3, l’inviata è stata disturbata dai clacson di alcuni coloni israeliani. «Ci sono dei coloni che stanno cercando di impedirci, per ora con i clacson, solamente questa diretta perché uno dei protagonisti del film No Other Land, Awdah Hathaleen, è stato ucciso dal più violento di loro, Yinon Levi, che tra l’altro è sotto sanzione dell’Unione europea», ha detto Goracci in onda. 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - L’inviata del Tg3 Lucia Goracci è stata minacciata da coloni israeliani in Cisgiordania