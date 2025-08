L’intelligence israeliana torna a puntare sul fattore umano

Per capire il nuovo approccio a cui punta l’intelligence israeliana bisogna concentrarsi sulla differenza tra segreto e mistero. Una differenza molto sottile, nel cui spazio è però racchiuso un simbolismo profondo. Le parole di Ofer Guterman, ex-ufficiale dell’intelligence militare e oggi esponente dell’Institute for the Research of the Methodology of Intelligence, riportate da Bloomberg lo spiegano molto bene: nel rivelare un segreto (dove si nasconde un certo leader?) Israele è stato eccellente, come dimostrato tra le altre cose dall’eliminazione della leadership di Hezbollah in Libano lo scorso autunno. 🔗 Leggi su Formiche.net © Formiche.net - L’intelligence israeliana torna a puntare sul fattore umano

In questa notizia si parla di: intelligence - israeliana - torna - puntare

Guerra Israele-Iran, ex capo intelligence militare israeliana Citrinowicz contro Netanyahu: “Idf colpisce ma senza strategia, Teheran resisterà ” - Il paragone con Gaza, secondo Citrinowicz, è più che legittimo: “È la stessa cosa. Siamo in grado di colpire e infliggere colpi mortali: ma poi, come chiudiamo? Senza un accordo politico non c’è modo da uscire da entrambe le crisi” “Un’euforia che non si può giustificare” e un nemico, l’Iran,

Iran, "Nyt": per l'intelligence israeliana Teheran dispone di piccoli siti segreti di arricchimento dell'uranio | L'ira di Trump sui media Usa: solo fake news, siti nucleari distrutti - La Casa Bianca nega: "Dall'emittente un attacco a Trump". Media: "Teheran sblocca Telegram ma non WhatsApp"

La mente dell’intelligence israeliana dietro le app che usiamo - Dall’editing fotografico ai giochi, passando per le mappe di navigazione, i taxi e i filtri per le chiamate, centinaia di applicazioni per dispositivi Android e Apple, tra le più scaricate al mondo, sono state sviluppate da ex membri dell’intelligence militare israeliana, anche se la maggior parte degli utenti non ne è consapevole.

Colpire i luoghi sacri e quelli del potere: così Israele impone il suo “vicinato sicuro”; Israele ora punta su Teheran. A Gaza altri morti nella notte; La foga di Israele ora punta alle centrali iraniane, ma gli interessi di Trump divergono.

L’intelligence israeliana torna a puntare sul fattore umano - L’attacco del 7 ottobre ha evidenziato alcuni pesanti limiti dell'intelligence israeliene. Secondo formiche.net

La mente dell’intelligence israeliana dietro le app che usiamo - Dall’editing fotografico ai giochi, passando per le mappe di navigazione, i taxi e i filtri per le chiamate, centinaia di applicazioni per dispositivi Android e Apple, tra le più scaricate al mondo, ... Segnala tpi.it