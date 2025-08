Ancora poco conosciuto, ma molto apprezzato dai cittadini. È l’infermiere di famiglia e di comunità , una risorsa strategica per il futuro dell’assistenza territoriale. Attivato con successo anche dall’ Asst Rhodense è diventato per molti pazienti una figura indispensabile. Come nel caso del signor Bruno, 86 anni, affetto da decadimento cognitivo per malattia di Alzheimer in stadio avanzato. A novembre è andato in pronto soccorso per ictus ischemico. Quando è tornato a casa, l’infermiere di famiglia e di comunità , ha attivato per lui un piano di assistenza individualizzato, coinvolgendo il medico di base, i caregiver e la badante, garantendo continuità assistenziale nelle 24 ore post- ricovero. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - L’infermiere di famiglia è in servizio: "Un ponte tra medico e parenti"