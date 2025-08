Lindsay Lohan ieri e oggi come è cambiata a 20 anni da Quel pazzo venerdì

Niente sa appagare la nostalgia quanto un rewatch curativo dei nostri film del d’infanzia del cuore. Se non i sequel, è ovvio: alcuni di questi, proprio quando le speranze parevano oramai miseramente perdute, sono giunti come un fulmine a ciel sereno. È il caso de Il Diavolo veste Prada 2, di Una Pallottola Spuntata e, prima ancora di loro, di Freakier Friday (alias Quel pazzo venerdì, sempre più pazzo ): ebbene sì, a distanza di vent’anni Lindsay Lohan e Jamie Lee Curtis sono pronte a riprendere i rispettivi panni sul grande schermo, regalandoci una nuova esilarante avventura. Il giro di première attorno al mondo ha avuto inizio in vista del lancio nelle sale fissato al prossimo 6 Agosto, e per l’occasione le due protagoniste hanno deciso di rievocare alcuni dei momenti più significativi del primo anche film in fatto di moda. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Lindsay Lohan ieri e oggi, come è cambiata a 20 anni da Quel pazzo venerdì

