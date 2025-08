L' inchiesta sul traffico dei rifiuti ferrosi tornano in libertà tre degli indagati

Il Tribunale della libertĂ ha annullato ieri le misure cautelari per i catanesi Vincenzo e Sebastiano Santagati e Piero Russo amministratore socio e lavoratore della Ro.Fe.Me. Erano ai domiciliari applicati dal GiP di Messina per associazione e traffico illecito di rifiuti nell'ambito. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

In questa notizia si parla di: traffico - rifiuti - libertĂ - inchiesta

