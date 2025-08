L’inchiesta sul biogas Nell’impianto fermo iniziato lo svuotamento delle vasche

Proseguono le indagini della Procura di Grosseto sulle maleodoranze. Intanto l' impianto a biogas che si trova a San Martino, che dal 27 maggio ha fermato la sua attività , rimane chiuso. Sono iniziati e stanno proseguendo anche in questi giorni i lavori, resisi necessari, che dovranno essere eseguiti in questi mesi affinchè l'impianto, di proprietà di una multinazionale portoghese, possa tornare ad essere operativo quanto prima. In questi giorni si stanno infatti svuotando le vasche di digestato, quelle probabilmente 'colpevoli' del cattivo odore che si respirava in molte parti della città .

