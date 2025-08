L’imprenditore bulgaro | ‘Paciugo’ con i motori

Avviare un’attività imprenditoriale non sarà stato sicuramente facile, tra cavilli burocratici e difficoltà con la lingua, eppure Ivan Tenev (nella foto), 41enne originario della Bulgaria, residente in Romagna dal 2007, oggi può dire di avercela fatta: titolare dell’ autolavaggio Vampi, nella zona di Case Finali, ha un’ampia cerchia di clienti affezionati e ha assunto quattro collaboratori. Lo affianca anche la moglie, che lo ha seguito dalla Bulgaria e qui ha dato alla luce la loro unica figlia: "abbiamo pensato che Cesena fosse il posto giusto per garantirle un futuro", dice. Ivan Tenev, lei ha rilevato l’autolavaggio nel 2015. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

