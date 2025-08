Liliana Resinovich Sterpin | Era la mia amante il marito lo sapeva Visintin | La sta infangando

"Avevamo progetti insieme, il marito lo sapeva e lei non poteva suicidarsi" ha dichiarato Claudio Sterpin. "Io chiedo di rispettare Liliana. La sta infangando di cose che non sono vere" ha replicato Sebastiano Visintin, ora indagato per l'omicidio della moglie. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: liliana - sterpin - marito - sapeva

“Cambg”. Cosa significa l’ultimo messaggio in codice tra Claudio Sterpin e Liliana Resinovich - Una serie di messaggi scritti con parole in codice, numeri, abbreviazioni e perfino espressioni in dialetto triestino: è questa la nuova chiave di lettura che potrebbe offrire uno spiraglio di verità sull’enigma ancora irrisolto della morte di Liliana Resinovich.

Liliana Resinovich, l'amico Sterpin: «Non è stato il marito a ucciderla, ma lui sa chi è il killer». Al vaglio le testimonianze dei sanitari - «Non mi imbarazza» incontrare Sebastiano Visintin in occasione dell'incidente probatorio, io «non credo sia stato lui l'artefice, non credo sia stato lui ad.

Caso Resinovich, l'amico Sterpin: «Visintin non ha ucciso Liliana, ma sa chi è stato. Un lavoro fatto da più persone» - «Non credo sia stato lui l'artefice, non credo sia stato lui ad ucciderla». Claudio Sterpin, l'amico "speciale" di Liliana Resinovich non crede alle notizie di stampa.

Accuse e risposte nel caso che da mesi tiene col fiato sospeso Trieste. Claudio Sterpin punta ancora il dito contro il marito di Liliana Resinovich: “Voglio vendetta”. La replica di Visintin arriva poco dopo: “Mi fa tenerezza, io non c’entro nulla.” Vai su Facebook

Liliana Resinovich, Sterpin: Era la mia amante, il marito lo sapeva. Visintin:La sta infangando; Caso Resinovich, Sterpin: “Il marito sa che cosa è successo. Copre qualcuno? Forse”; Liliana Resinovich: nella cartella “Modigliani” le immagini con Sterpin.

Liliana Resinovich, Sterpin: “Era la mia amante, il marito lo sapeva”. Visintin:”La sta infangando” - “Avevamo progetti insieme, il marito lo sapeva e lei non poteva suicidarsi” ha dichiarato Claudio Sterpin. Come scrive fanpage.it

Liliana Resinovich, Sebastiano Visintin in diretta tv si scaglia contro Claudio Sterpin: "La sta infangando" - Il marito di Liliana Resinovich, Sebastiano Visintin, risponde alle accuse di Claudio Sterpin, che afferma di esserne stato l'amante ... Segnala virgilio.it