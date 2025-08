Liliana Resinovich il marito Sebastiano rompe il silenzio | So cosa è successo a mia moglie

“Chiedo solo rispetto per Liliana. Le parole di Claudio Sterpin su di lei la sminuiscono, non le rendono giustizia”. Con questa frase, carica di dolore e amarezza, Sebastiano Visintin rompe il silenzio che durava da mesi e torna a parlare della moglie, Liliana Resinovich, la donna scomparsa il 14 dicembre 2021 e ritrovata morta ventidue giorni dopo, in circostanze mai del tutto chiarite. La sua voce, ospite in diretta del programma Morning News su Canale 5, si fa portavoce di un dolore ancora vivo, di un lutto che si intreccia con una battaglia per la verità che sembra non conoscere tregua. A pochi giorni dall’8 settembre, data cruciale per il caso in quanto saranno eseguiti nuovi esami e accertamenti, Visintin ha scelto di rilasciare un’intervista televisiva per rilanciare la sua posizione. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it