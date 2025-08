L' idrogeno verde evapora sotto il peso della realtà

Il sogno dell'idrogeno verde evapora sotto il peso della realtĂ economica. Dopo anni di annunci altisonanti e di piani industriali tanto ambiziosi quanto scollegati dalla domanda effettiva, il settore è alle prese con una ritirata globale che minaccia di allungare la dipendenza dalle fonti fossili ben oltre quanto previsto dagli obiettivi climatici europei. I numeri parlano chiaro: secondo i dati di Westwood Global Energy, entro la fine del decennio sarĂ operativo appena un quinto dei progetti annunciati nell'Unione Europea. Si tratta di una capacitĂ installata di circa 12 GW, contro un target ufficiale di 40 GW. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - L'idrogeno verde evapora sotto il peso della realtĂ

