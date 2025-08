Domenica 3 agosto sarĂ il suo compleanno numero 48. "I miei figli vogliono organizzare una sorpresa. In effetti, questa volta c’è un motivo in piĂą per festeggiare". Fabio Orlando è il lavoratore della Deloro Microfusione che nei giorni scorsi aveva ricevuto dall’azienda una lettera di licenziamento a causa di una svista sui permessi della legge 104, dei quali l’uomo aveva continuato a fruire, per assistere la moglie invalida, senza aver aggiornato la relativa pratica. Nella serata di mercoledì, dopo quattro giorni di sit-in e scioperi ininterrotti da parte di quasi 200 colleghi della Deloro che gli hanno dimostrato solidarietĂ e vicinanza, è arrivata la notizia attesa: l’azienda ha fatto dietro-front, riconvertendo il licenziamento in un provvedimento disciplinare. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Licenziato per una svista sulla 104. La Deloro fa dietrofront: reintegrato