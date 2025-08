Liam Neeson conquista il pubblico con la sua nuova commedia e un record su Rotten Tomatoes

Il film The Naked Gun ha stabilito un nuovo record nel punteggio di gradimento del pubblico su Rotten Tomatoes, superando ogni aspettativa dopo piĂą di trent'anni dalla sua prima uscita. Questa produzione, che vede Liam Neeson nel ruolo del poliziotto eccentrico Frank Drebin Jr., rappresenta un sequel di ereditĂ rispetto alla trilogia originale, andata in scena tra il 1988 e il 1994 con Leslie Nielsen protagonista. In questo articolo si analizzano i risultati ottenuti dal film e le implicazioni per la saga. l'impennata del punteggio del pubblico su Rotten Tomatoes. il successo della nuova versione.

