Una banale lite per un parcheggio sfocia in un accoltellamento in mezzo alla strada, in pieno centro, a Trodica di Morrovalle con un ferito portato a Torrette. Un uomo, secondo alcuni testimoni albanese, ha infatti colpito con diversi fendenti due pakistani. Poi è risalito in auto ed è scappato. Ora lo cercano i carabinieri. È quanto accaduto nel pomeriggio di ieri, intorno alle 16.30, nel parcheggio davanti al punto vendita Acqua & Sapone, in via Dante Alighieri. La vicenda sarebbe cominciata a Montecosaro, sembra per un parcheggio conteso tra due auto. In una si trovava un uomo, pare albanese, insieme alla sua donna; nell’altra, invece, due pakistani, di cui un 22enne. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Li accoltella per un parcheggio e scappa