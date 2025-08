Grande attesa a Jesi (Ancona) per la presentazione dell’appassionante volume Capitani da ’90 scritto da Michele Grilli. Appuntamento a stasera (ore 21.30) in Piazza delle Monnighette, suggestiva cornice nel centro di Jesi (cittĂ natale di campioni come Roberto Mancini ). Il libro è interamente dedicato ai venti piĂą straordinari capitani di Serie A e Serie B degli anni Novanta. Il volume dell’autore marchigiano Michele Grilli fa seguito al volume  “ Un Capitano, c’è solo Un Capitano”, dedicato invece ai protagonisti degli Anni ’80. Da Beppe Bergomi a Gabriel Omar Batistuta, passando per Maldini e Giannini: momenti davvero intensi, incredibili, indimenticabili del pallone Made in Italy. 🔗 Leggi su Danielebartocciblog.it

© Danielebartocciblog.it - L’ex Juventus Alessio Tacchinardi stasera a Jesi per Capitani da ’90