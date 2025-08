Sito inglese: In questi giorni, l’Arsenal è impegnativo per i titoli della Premier League e della UEFA Champions League, ma non è stato molto tempo fa che Mikel Arteta ha ereditato una squadra che si è sentita molto lontana in competizione tra i migliori in Europa. Uno di questi difensori che è stato contratto al club per sette anni tra il 2016 e il 2023 è Rob Holding, che di recente è apparso per il prestito Sheffield United. Il difensore centrale ha fatto 12 presenze per le Blades la scorsa stagione mentre la squadra di Chris Wilder ha perso la promozione in Premier League, per gentile concessione di una sconfitta finale di play-off dell’ultimo minuto di Sunderland. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - L’ex difensore dell’Arsenal accetta l’uscita del contratto anticipato dopo una apparizione in due anni