L’evento più atteso del by night ischitano | The Sanctuary fa ta tappa al Negombo

L’atmosfera sarà quella di un “villaggio multiculturale”, un ambiente scenografico e coinvolgente che invita alla scoperta e all’aggregazione. Dopo il grande successo della scorsa edizione, torna domani sabato 2 agosto, il tanto atteso evento che trasformerà il parco Negombo di Lacco Ameno in un palcoscenico di sonorità elettroniche, questa volta ancora più coinvolgente e ricca di sorprese. Il celebre format The Sanctuary, noto per la sua capacità di creare un’atmosfera unica di condivisione e multiculturalismo, tornerà a incantare il pubblico ischitano, turisti e residenti con una serata all’insegna della musica come linguaggio universale dello spirito. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

Mister Movie | Barbie sbarca su Netflix Italia: l'evento streaming più atteso del 2025!

The Sanctuary sbarca a Ischia: evento esclusivo al Negombo per Sensorama; L’evento più atteso del by night ischitano: The Sanctuary fa ta tappa al Negombo.