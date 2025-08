L' euro è in rialzo sul dollaro a 1,1433

L'euro è in rialzo sul dollaro questa mattina e perde qualche piccola posizione sullo yen. La divisa europea viene scambiata a 1,1433 dollari (+0,16%) e a 172,00 yen (-0,05%). 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - L'euro è in rialzo sul dollaro, a 1,1433

In questa notizia si parla di: euro - rialzo - dollaro - mattina

Il gas chiude in rialzo a 35,39 euro al Ttf di Amsterdam - Chiude in rialzo il gas naturale sulla piazza Ttf di Amstersdam. I contratti future sul mese di giugno guadagnano il 2,23% a 35,39 euro al MWh.

Il gas chiude in rialzo a 35,39 euro al Ttf di Amsterdam - Chiude in rialzo il gas naturale sulla piazza Ttf di Amstersdam. I contratti future sul mese di giugno guadagnano il 2,23% a 35,39 euro al MWh.

Il prezzo del gas chiude in rialzo a 35,7 euro - Il prezzo del gas chiude in rialzo a 35,7 euro al megawattora. I contratti Ttf ad Amsterdam, mercato di riferimento, segnano +1%.

L'euro è in rialzo sul dollaro, a 1,1433; L'euro è in rialzo sul dollaro, torna sopra 1,16; Borse oggi 6 novembre. Effetto Trump: vola il dollaro, balzo di Tesla.

L'euro è in rialzo sul dollaro, torna sopra 1,16 - Ansa.it - L'euro è ancora in rialzo sul dollaro confermando questa mattina l'andamento registrato alla chiusura di ieri sera dopo che Michelle Bowman, vicepresidente della Fed con la responsabilità per la ... ansa.it scrive

L'euro è in rialzo sul dollaro a 1,1737 - Notizie - Ansa.it - Dopo l'ennesimo annuncio di Donald Trump sui dazi, mentre sono ancora in corso le trattative Usa- Da ansa.it