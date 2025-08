Lettere al governo partite boicottate tifosi in rivolta | nel campionato greco di basket sta succedendo il finimondo

La preoccupazione si trasforma in “ingiustizia palese”. E i casi isolati di protesta vengono racchiusi in una lettera ufficiale rivolta ai massimi vertici politici del Paese. Dopo mesi di fischi a sfavore in campionato, la squadra di basket del Panathinaikos non ci sta più e alza la voce: cinque giocatori – Kostas Sloukas, Dinos Mitoglou, Panagiotis Kalaitzakis, Vassilis Toliopoulos e Alexandros Samodurov – infatti, hanno inviato una comunicazione formale al primo ministro greco Kyriakos Mitsotakis e al ministro dello Sport Giannis Vroutsis per chiedere una riforma della classe arbitrale. Due mesi dopo la tanto discussa finale playoff tra Olympiacos e Panathinaikos (vinta per 3-1 dal Pireo), le polemiche fanno ancora più rumore del risultato finale. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

