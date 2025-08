Letale come un Ninja | Ecco la nuova Evoluzione FUTTIES su FC 25! Bovine Ninja

Vuoi trasformare un tuo difensore in un muro invalicabile e un maestro della regia? L'Evoluzione "Letale come un Ninja" è ora disponibile su FC 25 e ti permette di potenziare al massimo un tuo giocatore. Con questa Evo, puoi aggiungere ben due stili di gioco+ e migliorare in modo significativo le statistiche difensive e di passaggio. L'Evo ha una durata di 21 giorni e questi sono i requisiti che il giocatore deve rispettare per essere idoneo: GEN max: 95. N° stili di gioco max: 10. N° stili di gioco+ max: 4. Miglioramenti dell'Evoluzione "Letale come un Ninja". Questa evoluzione è perfetta per migliorare difensori e centrocampisti che hanno bisogno di un tocco in più nella fase di costruzione del gioco.

EA FC 25 Evoluzione Letale Come Un Ninja Lista Giocatori Ed Obiettivi - L’ evoluzione Letale Come Un Ninja è disponibile in EA FC 25. Potete evolvere la carta speciale, del giocatore che soddisfa i requisiti, per la modalità Ultimate Team completando gli obiettivi presenti nell’area dedicata.

