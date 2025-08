L’età dell’intestino | come mantenerlo giovane

Cibo e invecchiamento intestinale Mangiare alimenti di bassa qualità accelera l'invecchiamento del nostro intestino. Sempre più persone soffrono di disturbi intestinali e patologie gastro-enteriche: la causa principale è il cibo che consumano quotidianamente. Ogni giorno ingeriamo circa due chili di cibo tra solidi e liquidi. Il passaggio di questo cibo lascia tracce sulla parete intestinale, sul sistema nervoso enterico e sul nervo vago. Il sistema nervoso enterico registra ogni stimolo derivante dal cibo che attraversa il canale intestinale. Nulla sfugge al suo controllo, perché ogni informazione nutrizionale deve essere elaborata in sinergia con il cervello per garantire l'equilibrio e le funzioni vitali dell'organismo.

