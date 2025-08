L’estate dei padovani | in 310mila in vacanza verso mare montagna o isole low cost

Non sarà un’estate da nababbi, ma nemmeno da divano e ventilatore. Tra mutui e bollette che mordono, un padovano su tre ha comunque deciso di partire. E pazienza se la carta piange: per 310mila persone della provincia, la vacanza resta un diritto acquisito.Lo dicono i numeri dell’Ascom. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

