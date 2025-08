L’esodo estivo entra nel vivo | weekend da bollino nero per la viabilità

Un weekend da bollino nero per l’esodo estivo. In base alle stime dell’Osservatorio Mobilità Stradale di Anas per questo fine settimana si attendono 13 milioni e 155mila spostamenti. Nell’intero mese di luglio si sono registrati 234,7 milioni di spostamenti sull’intera rete stradale e. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it