L’esodo entra nel vivo | primo weekend da bollino nero Anche sulla Statale 36

L’esodo estivo entra nel vivo. In base alle stime dell’Osservatorio mobilità stradale di Anas per questo weekend si attendono 13 milioni e 155mila spostamenti di autoveicoli in tutta Italia. E tra le strade più a rischio traffico e incolonnamenti c'è anche la Statale 36 del Lago di Como e dello. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

In questa notizia si parla di: esodo - entra - vivo - statale

L'esodo entra nel vivo: sarà il primo weekend da bollino nero dell'estate - L’esodo estivo entra nel vivo. In base alle stime dell’Osservatorio Mobilità Stradale di Anas  per questo weekend si attendono 13 milioni e 155mila spostamenti di autoveicoli.

L'esodo estivo entra nel vivo, bollino nero su strade e autostrade anche in Abruzzo - Primo bollino nero su strade e autostrade italiane, anche in Abruzzo, per l'inizio del vero esodo estivo, questo fine settimana.

L’esodo entra nel vivo: primo weekend da bollino nero. Anche sulla Statale 36; Anas, l'esodo estivo entra nel vivo con il primo bollino nero; L'esodo estivo entra nel vivo, bollino nero su strade e autostrade anche in Abruzzo.

L’esodo entra nel vivo: primo weekend da bollino nero. Anche sulla Statale 36 - Le indicazioni di Anas in vista delle giornate che si annunciano più trafficate per le vacanze. Si legge su leccotoday.it

Anas, l'esodo estivo entra nel vivo con il primo bollino nero - Sabato 2 agosto è il giorno più critico con spostamenti dai grandi centri urbani verso le località di villeggiatura, di mare al sud e di montagna al nord e verso i confini ... Lo riporta msn.com