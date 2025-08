"Concludere il Palio come prima borgata del comune di Lerici? Non è la nostra filosofia: noi gareggiamo prima di tutto contro noi stessi, poi contro le altre dodici borgate, e poi con quelle del comune. Magari c’è qualcuno che vive questo rapporto inversamente, accontentandosi di essere il primo di Lerici. Noi non siamo tra questi". Parola (e filosofia) di Marco Greco, storico presidente della borgata di Lerici. Un sognatore, che non ha paura di “scommettere“ sulla propria borgata. E non può essere altrimenti visti i trascorsi: nel 2004 raccolse i cocci di una borgata che aveva appena rinunciato al Palio, ricostruendola pezzo su pezzo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Lerici punta sulle donne. Greco non si nasconde. “Sono cresciute molto, pronte alla battaglia”