Leoni vuole solo l’Inter | no del Parma a un maxi-offerta inglese

Il Parma ha rifiutato un’offerta da 35 milioni di euro per Giovanni Leoni, giovane talento classe 2006, che si sta affermando come uno dei centrali difensivi più promettenti d’Italia. La proposta è arrivata dall’estero, da un club di Premier League, ma la dirigenza gialloblù ha deciso di respingerla. Il motivo non è solo tecnico o economico: a pesare sulla scelta del club è stata soprattutto la volontà del giocatore, che avrebbe espresso la volontà di voler vestire la maglia dell’ Inter. Leoni ha dunque aperto all’ Inter, rendendo l’operazione una vera e propria questione di attesa reciproca. L’ Inter lo considera un investimento a lungo termine e lui vede nei nerazzurri la tappa giusta per la sua crescita. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

In questa notizia si parla di: leoni - inter - parma - offerta

Leoni-Inter, l’annuncio in diretta che spiazza: tutta la verità - Giovanni Leoni-Inter, l’annuncio in diretta spiazza. Il vice presidente dell’Inter, Javier Zanetti, ha rotto gli indugi sul nome di Giovanni Leoni, giovane difensore classe 2006 di proprietà del Parma, accendendo i riflettori su un possibile futuro nerazzurro.

Intrigo Leoni, la Juventus sfida Inter e Milan: il Parma spara alto - È un calciomercato in cui la Juventus vuole essere protagonista, regalando a Tudor quei rinforzi necessari per permettergli di guidare una squadra competitiva per la vittoria del campionato.

Calciomercato Inter LIVE: Si accelera per David, Leoni e Bonny nel mirino, iniziati i contatti con il Manchester United per Hojlund - di Redazione Ecco tutte le trattative di calciomercato Inter live: indiscrezioni, incontri e affari conclusi.

#Leoni ha scelto l'#Inter! Il #Parma respinge la super offerta dalla Premier League Vai su X

Ecco la nuova offerta dell’#Inter per Giovanni #Leoni annunciata da #Marotta in conferenza stampa: ? "La nostra idea è non dare nemmeno un centesimo al #Parma e farlo crescere lì qualche anno finché una società con i soldi a disposizione non lo acqui Vai su Facebook

La Juve frega Leoni all’Inter: la proposta convince il Parma; Inter-Leoni, nessuna offerta al Parma: solo contatti per capire la valutazione. Dopo Lookman e con le uscite...; Repubblica: “Leoni via, Cherubini si è arreso! E l’Inter ha deciso di offrire al Parma…”.

Leoni vuole l’Inter! No del Parma a 35 milioni offerti dalla Premier League: c’è una promessa fatta da Chivu al difensore! - No del Parma a 35 milioni offerti dalla Premier League: c’è una promessa fatta da Chivu al difensore! Lo riporta informazione.it

Parma, no a 35 mln dalla Premier per Leoni: vuole l’Inter! E Chivu gli ha fatto questa promessa - Negli ultimi giorni, il club emiliano ha detto no ad un’offerta proveniente da una squadra di Premier da 35 milioni di euro ... Riporta fcinter1908.it