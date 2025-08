Leoni Inter resiste il gradimento di Chivu | sarebbe il preferito ma c’è questo ostacolo

Leoni Inter, le ultime sul futuro del difensore centrale del Parma nel mirino del club nerazzurro per il calciomercato estivo. L’ Inter di Cristian Chivu continua a monitorare con attenzione i giovani talenti italiani, e uno di quelli più seguiti resta senza dubbio Giovanni Leoni, difensore centrale classe 2006 attualmente in forza al Parma. Come evidenziato da Il Giorno, il tecnico nerazzurro, che ha già avuto modo di allenarlo nella stagione appena trascorsa, nutre grande stima per le qualità del giovane, che si è distinto per personalità e solidità in Serie A. Leoni, cresciuto nel vivaio del Parma e già da tempo considerato un prospetto di alto livello, è valutato dal club ducale intorno ai 40 milioni di euro, una cifra importante per un giocatore così giovane ma che testimonia la fiducia nei suoi mezzi e nel suo potenziale di crescita. 🔗 Leggi su Internews24.com

