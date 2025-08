Leone XIV nomina Newman dottore della Chiesa il santo che piace a destra e sinistra cattolica

Si convertì dall’anglicanesimo al cattolicesimo, promosse le relazioni ecumenica e sosteneva che la dottrina può svilupparsi. Beatificato da Ratzinger e canonizzato da Bergoglio, ora Prevost lo eleverĂ 38esimo maestro della dottrina. 🔗 Leggi su Repubblica.it © Repubblica.it - Leone XIV nomina Newman dottore della Chiesa, il santo che piace a destra e sinistra cattolica

I fratelli di Leone XIV scoprono in tv la nomina a Pontefice: «Io gliel’avevo detto….». La scaramanzia sul nome e la profezia della vicina - Lo ha scoperto come tutto il resto del mondo, con gli occhi incollati alla televisione per vedere chi si sarebbe affacciato dal balcone di San Pietro.

Leone XIV congela il 'governo': "Riflessione prima di qualunque nomina" - Congelato, per il momento, il "governo" di Papa Leone XIV. Sua Santità ha espresso la volontà che "i Capi e i Membri delle Istituzioni della Curia Romana, come pure i Segretari, nonché il Presidente della Pontificia Commissione per lo Stato della Città del Vaticano, proseguano, provvisoriamente, nei rispettivi incarichi donec aliter provideatur ", finché non si provveda in modo diverso.

Papa Leone XIV: visita a sorpresa alla Madonna di Genazzano. Un rito che ripete ad ogni nomina - Prima sorpresa di Papa Leone XIV: la visita al santuario Madre del Buon Consiglio di Genazzano. Non è la prima volta che Prevost si reca al santuario.

