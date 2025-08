Leonardo IDV e la rinascita della capacità terrestre italiana La riflessione di Serino

Solo cinque anni fa in Leonardo si parlava di vendita di quella che una volta era OTO Melara; un settore della principale azienda della Difesa italiana, dedicato ad artiglierie e veicoli corazzati, ritenuto poco produttivo e senza futuro, tanto da monetizzarlo per rafforzare la presenza della stessa Leonardo nel settore dell'elettronica. Le poche voci contrarie erano tacciate come incapaci di vedere il futuro o, peggio ancora, ancorate ad una loro personale "comfort zone". Si, perché qualche voce contraria c'era, anche se mancavano ancora due anni all'invasione russa dell'Ucraina e quattro all'elezione a Presidente degli Stati Uniti di Donald Trump, con la presa di coscienza da parte dell'Europa che bisognasse farsi carico della sicurezza del Continente.

Idv resterà italiana. Finalizzato l’acquisto da parte di Leonardo per 1,7 miliardi - Alla fine, Idv resterà italiana. Con un’operazione da 1,7 miliardi di euro, Leonardo ha finalizzato l’accordo di acquisizione del segmento veicoli militari di Iveco.

Iveco a Tata Motors e Leonardo: ecco come si "smonta" una eccellenza Italiana - La divisione dei veicoli commerciali è stata acquistata dal colosso indiano per arginare la concorrenza cinese, quella che si occupa dei mezzi militari che resta sotto il controllo dello Stato per concorrere alle commesse sul riarmo: un gigante tricolore da 36 mila dipendenti nel mondo si divide in due

