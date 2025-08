Leonardo Deplano stupisce e accede in finale nei 50 sl con il 5° tempo

Dolceamaro per l’Italia il gusto delle semifinali dei 50 metri stile libero maschili  dei Mondiali senior 2025 di nuoto: a Singapore erano due gli azzurri impegnati, e mentre Leonardo Deplano accede all’ultimo atto di domani, invece esce di scena Lorenzo Zazzeri. Leonardo Deplano fa segnare il quinto crono assoluto: l’azzurro, con 21?59, si piazza terzo nella seconda semifinale nonostante un tempo di reazione piĂą lento dei rivali, di 0?67. Nella stessa serie dell’azzurro si impone il serbo Andrej Barna, terzo assoluto, in 21?45, davanti all’ atleta neutrale di passaporto russo Egor Kornev, secondo in 21?51. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Leonardo Deplano stupisce e accede in finale nei 50 sl con il 5° tempo

Altri sorrisi arrivano dalle batterie della quarta giornata dei 22esimi mondiali di nuoto Staffetta 4x100 mista mixed in finale con il miglior tempo Alberto Razzetti e Manuel Frigo in semifinale. SarĂ un altro pranzo italiano tutto da vivere, dalle 13:00 in diretta s Vai su Facebook

