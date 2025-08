Leo Gassmann | Mi piange il cuore per Gaza per le persone innocenti che stanno perdendo tutto senza avere nessuna colpa

«È tutto così assurdo, mi sento senza forze», ha dichiarato il cantante e attore 26enne, unendosi al coro di chi in questi giorni dice no alla guerra in Palestina. 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Leo Gassmann: «Mi piange il cuore per Gaza, per le persone innocenti che stanno perdendo tutto senza avere nessuna colpa»

