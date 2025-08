Lenergy Pisa Beach Soccer si gioca lo scudetto under 20

Si avvicina la fase decisiva della stagione di beach soccer. In campo internazionale, Lenergy Pisa conta ancora tre giocatori impegnati con la maglia azzurra dell’Italia nell’ultima tappa di qualificazione all’Euro Beach Soccer League 2025, che si terrĂ a Viareggio dal 9 al 14 settembre. GiĂ . 🔗 Leggi su Pisatoday.it

Beach soccer. Presentato il Valenti: si gioca dall’11 al 17 agosto - Il memorial “Matteo Valenti” è giunto quest’anno alla sua ventesima edizione: uno straordinario traguardo, che verrà celebrato nel migliore dei modi, per onorare il ricordo di Matteo e anche di Attilo Simonetti.

Lenergy Pisa Beach Soccer, under 20 in campo - Primi test per l’Under 20 del Lenergy Pisa BS, in campo questo sabato per la Genova Beach Soccer Cup.

Poule Scudetto, in casa vince ancora il Lenergy Pisa Beach Soccer - Lenergy Pisa BS: Bernardeschi, Arnesi, Fazzini, Simone Marinai, Hulk, Barsotti, Percia Montani, Ardil, Datinha, Remedi, Casapieri, Mogavero.

Beach Soccer, Tirrenia ospita la tappa decisiva della serie A. Tutti a tifare Lenergy Pisa Dal 17 al 20 luglio Litorale tirato a lucido per lo spettacolo del beach soccer https://sgq.io/52RWxVD Vai su X

Uno dei giovani piĂą promettenti della cantera della Next Gen del Pisa Beach Soccer Tommaso Armadori che ha segnato il suo primo gol con la maglia... Vai su Facebook

Lenergy Pisa Beach Soccer si gioca lo scudetto under 20 - In campo internazionale, Lenergy Pisa conta ancora tre giocatori impegnati con la maglia azzurra dell’Italia nell’ultima tappa di qualifica ... Lo riporta pisatoday.it

A Tirrenia successo totale per il Lenergy Pisa Beach Soccer - Si chiude in trionfo la tappa di Tirrenia per Lenergy Pisa, che regala ben undici gol a un pubblico ancora una volta straordinario e numeroso al CPO di Tirrenia. Come scrive msn.com