Adriano Pantaleo è cresciuto davanti alle telecamere fin da bambino. Dal debutto come attore in Io speriamo che me la cavo a una carriera poliedrica che abbraccia cinema, teatro, televisione e regia, ha saputo reinventarsi a ogni passo con passione e determinazione. Pantaleo si racconta confermandosi una voce autentica e imprescindibile del panorama culturale italiano. È reduce da un periodo molto intenso. Cosa bolle in pentola in questo momento? "Sto ultimando uno dei due documentari che ho diretto. Si intitola Il Coach dei due mondi e racconta la storia di Antonio Petillo, talent scout di basket, protagonista di grandi successi, tra cui la promozione dello Scafati in Serie A2. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Leggerezza e istinto