Leggere ma chic Ecco cosa mettere nella valigia d’agosto tra capi strategici e facili da abbinare tra loro

V iaggiare leggere è un’arte, ma farlo con eleganza è un’altra storia. A 50 anni, la moda non si subisce. Piuttosto, si sceglie, si dosa, si interpreta. E il guardaroba da vacanza si costruisce con consapevolezza di conseguenza, lasciando spazio solo a pezzi davvero strategici. Leggi anche › A 50 anni si viaggia leggere (ma chic). 7 must-have da mettere in valigia ad agosto Nel video i sette must-have di tendenza da mettere nella valigia d’agosto. Si tratta di capi che funzionano davvero ovunque e che si abbinano facilmente tra loro. iO Donna ©RIPRODUZIONE RISERVATA L'articolo Partenze d’agosto: 7 capi must-have da mettere in valigia iO Donna. 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - Leggere ma chic. Ecco cosa mettere nella valigia d’agosto, tra capi strategici e facili da abbinare tra loro

