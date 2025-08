Legge Università | 160M di euro per enti di ricerca e Piano Sud

(Adnkronos) – La Camera dei Deputati ha approvato in via definitiva il Decreto legge università e ricerca, dopo il via libera del Senato, introducendo misure cruciali per il sistema accademico italiano. La legge stanzia risorse per potenziare progetti e infrastrutture scientifiche, sblocca la stabilizzazione del personale del CNR, garantisce sgravi fiscali per le borse di .

Istruzione tecnica, verso il cambiamento, ecco il il modello “4+2+1” che unisce scuola, lavoro e università. Valditara: “Serve una legge, ci stiamo ragionando con Bernini e CRUI” - Il ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, ha dato ulteriori dettagli, al Forum in Masseria, riguardo la riforma per l’istruzione tecnico-professionale: il sistema "4+2+1".

Istruzione tecnica, verso il cambiamento: ecco il modello “4+2+1” che unisce scuola, lavoro e università. Valditara: “Serve una legge, al lavoro con Bernini e CRUI” - Il ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, ha dato ulteriori dettagli, al Forum in Masseria, riguardo la riforma per l’istruzione tecnico-professionale: il sistema "4+2+1".

Piano didattico personalizzato per studenti DSA all’università: ecco la proposta di Legge - Il Senato esamina una proposta di legge per introdurre il piano didattico personalizzato per gli studenti con DSA in tutti gli atenei.

