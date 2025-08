Legge 109 del 30 07 2025 ex Decreto Scuola | tutte le novità in GU TESTO

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto scuola e Università . La nuova Legge introduce misure cruciali per l’assunzione docenti dai concorsi PNRR, rende strutturale la tutela assicurativa per studenti e personale e riorganizza alcuni aspetti chiave del sistema formativo. Ecco le principali novità della nuova norma sulla scuola. Assunzioni docenti dal concorso PNRR Il Decreto Scuola . Legge 109 del 30072025 (ex Decreto Scuola): tutte le novità in GU TESTO . 🔗 Leggi su Scuolalink.it

Decreto Scuola, gli emendamenti Anief: mobilità intercompartimentale, assunzioni ATA e stipendi - Marcello Pacifico, presidente nazionale di Anief, ha illustrato le proposte di emendamento al decreto Scuola, sottolineando l’urgenza di affrontare temi cruciali come la mobilità intercompartimentale del personale scolastico e il ripristino del primo gradino stipendiale.

Graduatorie di merito, le precisazioni di Pittoni: ‘Nessuna bocciatura, previste nel Decreto Scuola’ - Mario Pittoni, responsabile del Dipartimento Istruzione della Lega ed ex presidente della Commissione Cultura al Senato, ha chiarito che le graduatorie di merito per i concorsi docenti non sono state bocciate, ma saranno incluse nel decreto Scuola, attualmente in discussione.

Decreto PA, legge in Gazzetta Ufficiale: copertura sanitaria per docenti e ATA, riserva del 15% nei concorsi per servizio civile nazionale e non solo. Cosa è previsto per la scuola. TESTO - La legge di conversione del Decreto PA (legge n. 69 del 9 maggio 2025), pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 13 maggio, introduce un pacchetto di misure per potenziare l’efficienza della pubblica amministrazione.

