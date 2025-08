legacoop fondi a cinque progetti

Cooperative di comunità : da Fondazione Noi-Legacoop Toscana contributi per 118mila euro per rafforzare il sistema. Premiate le proposte che hanno partecipato al bando ’ Fatti per restare ’, promosso in collaborazione con il Teatro Povero di Monticchiello: saranno sostenuti 9 progetti di sviluppo di cooperative già attive (quattr in provincia di Grosseto ) e incentivata la costituzione di 4 nuove coop (una in provincia di Grosseto). Tra coloro che hanno partecipato al bando, saranno sostenuti i progetti di sviluppo ’ Il Borgo ’ di Montelaterone (Arcidosso), che intende riaprire un punto vendita prima gestito da Coop Unione Amiatina a Seggiano per garantire la presenza di beni essenziali ma anche offrire servizi digitali. 🔗 Leggi su Lanazione.it

