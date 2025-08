Lecco bagni al lago | bandiera blu ovunque Ecco i consigli per non rovinarsi la vacanza

Lecco, 1 agosto 2025 – E' tornata l'estate sulle spiagge dei laghi lecchesi. Si può di nuovo fare il bagno in tutte le localitĂ adibite alle balneazione. I tecnici di laboratorio di Ats Brianza non hanno rivelato acque contaminate da nessuna parte, nĂ© da alghe, nĂ© da batteri. Dove fare il bagno. Sul lago di Como la balneazione è autorizzata nei seguenti posti: Campeggio e Lido Adriano di Abbadia Lariana; Lido di Puncia e Oro a Bellano; Inganna, Lidi di Colico e laghetto di Piona a Colico; Campeggio Europa a Dervio; Riva del Cantone e Rivetta a Dorio; Pradello, Canottieri e Rivabella a Lecco; la Spiaggetta di Malgrate; Olcio, Camping, Lidoe Nautilus a Mandello; Onno, Vassena e Limonta a Oliveto Lario; Riva Gittana a Perledo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Lecco, bagni al lago: bandiera blu ovunque. Ecco i consigli per non rovinarsi la vacanza

