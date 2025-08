Leader Maripan | Sono uno da Toro Prima la testa quel rosso con l' Inter mi ha fatto capire la Serie A

Il difensore cileno: "Ho compreso l’anima di questo club. Il gruppo sta bene, c’è entusiasmo, Baroni ha idee. ora dobbiamo tirare fuori il nostro spirito". 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Leader Maripan: "Sono uno da Toro. Prima la testa, quel rosso con l'Inter mi ha fatto capire la Serie A"

La Gazzetta dello Sport: "Leader da Toro: Maripan, Vlasic e Biraghi al fianco di Zapata" https://gazzettagranata.com/la-gazzetta-dello-sport-leader-da-toro-maripan-vlasic-e-biraghi-al-fianco-di-zapata… "Leader da Toro: Maripan, Vlasic e Biraghi al fianco di ca Vai su X

Toro, allarme difesa. Non basta Ouattara “Hjulmand leader da Juve” ? Buongiorno con la prima pagina di Tuttosport del primo di agosto Vai su Facebook

Leader Maripan: Sono uno da Toro. Prima la testa, quel rosso con l'Inter mi ha fatto capire la Serie A; Maripan: “Il Toro deve credere in se stesso. Possiamo andare in Europa”; Torino, Maripan: “Europa? Dobbiamo crederci. Su Aboukhlal…”.

Torino, Maripan: “Europa? Dobbiamo crederci. Su Aboukhlal…” - Il centrale cileno, tra i leader silenziosi dello spogliatoio granata, ha parlato in conferenza stampa in occasi ... Secondo toronews.net

Maripan a La Stampa: "'Il Toro deve credere in se stesso, possiamo andare in Europa'" - "'Il Toro deve credere in se stesso, possiamo andare in Europa'" titola La Stampa di oggi con le dichiarazioni di Guillermo Maripan. Da torinogranata.it