Le valigie viaggiano da sole il servizio di poste arriva anche a Messina

In estate, si sa, gli aeroporti gestiscono picchi di traffico e di valigie. E le compagnie aeree, soprattutto le low cost applicano sempre più controlli e restrizioni.Così c’è chi sceglie di spedire i bagagli, come Emanuela, messinese di origine e toscana di adozione. Che in estate villeggia “al. 🔗 Leggi su Messinatoday.it